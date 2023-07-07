Bluesky 1 milyon indirmeyi aştı!

Twitter'a rakip platform olan Bluesky, özel davet koduyla kayıt alan bir uygulama olmasına rağmen iOS ve Android'de bir milyon indirmeyi geçti.

Bluesky'nin davetli bir uygulama olmasına rağmen hala sağlam bir büyüme kaydettiği belirtiliyor.

Bluesky'nin indirilme sayılarına bakıldığında, ABD'nin en fazla indirme sayısına sahip olduğu (%40) görülüyor. Onu sırasıyla Brezilya (%9,5), Japonya (%8,5), Tayland (%7,5) ve Birleşik Krallık (%4,6) takip ediyor.

ŞİRKET KAYITLARI DURDURMUŞTU

Ancak davetlerin kısıtlı ve bazen kullanılamaz olduğu göz önüne alındığında, Twitter'ın tweet sayısını sınırlama kararının alternatif platformlara olan talebi artırması nedeniyle şirket kayıtları geçici olarak durdurmuştu.

300 BİN YENİ İNDİRME

Öte yandan, data.ai'nin verilerine göre, Twitter'ın bu hamlesi Bluesky'nin yeni bir dönüm noktasına ulaşmasını sağladı ve 30 Haziran'dan bu yana yaklaşık 300.000 yeni indirme gerçekleşti.

BLUESKY EKİBİ HAZIR OLMADIKLARINDAN ENDİŞELİ

Bluesky ekibi, beklenenden daha büyük bir kullanıcı akışının performans sorunlarına neden olacağından dolayı henüz buna hazır olmadıklarından endişe duyduklarını belirtti.

Geleneksel reklam destekli piyasadan farklı bir yol bulmak için Bluesky, bu hafta 8 milyon dolarlık finansman aldı ve ilk ücretli hizmeti olan özel alan adları özelliğini duyurdu.

Bluesky'ın tüm kullanıcılar için ne zaman erişime açılacağı bilinmiyor.