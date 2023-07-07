Sezen Aksu'ya takıntılı hayran şoku: Yalısına girmeye çalıştı

Olay, 23 Ekim'de Sezen Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısında meydana geldi. Lale Arif M. isimli bir kadın gece 02.00 sıralarında Aksu'ya ait yalının zilini çaldı. Kapıdaki güvenlik görevlileri Lale Arif M.'nin içeri girmesine engel olmaya çalıştı. Ancak kadın güvenlik görevlilerine direnerek içeri girmek için kapıyı zorladı. Bunun üzerine görevliler polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Lale Arif M.'yi gözaltına aldı. İşlemleri için emniyete götürülen Lale Arif M.'nin daha önce de Sezen Aksu'nun kapısına dayandığı ortaya çıktı.

Lale Arif M. hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret' suçlarından işlem başlatıldı. Lale Arif M.'nin işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.

Öte yandan kadının kapıya dayandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Lale Arif M.'nin dakikalarca kapıda beklediği ve güvenlik görevlilerine rağmen içeriye girmeye çalıştığı görüldü.