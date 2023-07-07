Emeklilere yapılacak zam oranı netleşti
Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2023 22:26, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2023 22:35
Plan Bütçe Komisyonu'nda madde ihdası yapılacak. Emeklilerin maaşlarında yüzde 25 düzeyinde artış olacak.
Daha önceki rakam yüzde 19.77'ydi. Alınacak zam oranı yüzde 25'e çıkarılıyor.
Yapılan düzenlemeden EYT'liler yararlanamayacak.