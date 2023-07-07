Denetimli serbestlik kararı TBMM'den geçti!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen maddeyle; Covid-19 salgını nedeniyle 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla izinde bulunan hükümlülerin 5 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılmasına imkan tanınıyor. Kalan hapis cezalarını denetimli serbestlik tedbiri altında infaz etmeleri sağlanacak.

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu açıklamalarda bulundu:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;

.31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

.31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.

.Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.