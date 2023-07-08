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8 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları

8 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 00:01, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 00:10
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8 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman ve Malatya'da valilik, belediye, adliye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, konteyner kentte depremzedelerle bir araya gelecek.

(Adıyaman/09.30-11.30/Malatya/14.15-16.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş'ta Afet Koordinasyon Merkezi, Baykar Konteyner Kent, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile SGK ve İŞ-KUR hizmet noktasını ziyaret edecek. Bakan Işıkhan, iş insanları, sanayiciler ve esnafın yer aldığı sektör istişare toplantısına katılacak.

(Kahramanmaraş/09.30-17.15)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziosmanpaşa'da Sarıgöl Mahallesi (12C Bölgesi) Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve etkisini sürdüren protestoların yankıları takip ediliyor.

(Paris)

SPOR

1- 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çeşitli boylarda mücadelelerle devam edilecek.

(Edirne)

2- Trabzonspor, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğü Slovenya kampında, hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla karşılaşacak.

(Lübliyana/12.30)

3- Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe'nin Rusya'da, Galatasaray'ın Avusturya'daki kampları başlayacak.

(St. Petersburg/Bad Waltersdorf)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, teklerde üçüncü tur mücadelesiyle sürecek.

(Londra)

5- Fransa Bisiklet Turu'na Libourne-Limoges arasındaki 8. etap yarışıyla devam edilecek.

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. etap mücadelesi Britanya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Silverstone/17.00)

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