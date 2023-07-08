Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

Artvin-Şavşat kara yolunun 34. ve 44. kilometrelerinde şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan çamur halindeki toprak birikintisi ve kaya kütleleri yola sürüklendi.

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