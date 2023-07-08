Kocaeli'de düğünde çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Baki Sokak'taki bir düğünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.