Burdur'daki 5 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü öldü
Burdur'un Bucak ilçesinde 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 07:35, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 07:59
Hastane kavşağında devrilen otomobilde ağır yaralanan sürücü Ömer Güngörmez, kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Abdulhadi Güngörmez'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, diğer 3 yaralının iyi olduğu öğrenildi.
Ömer Güngörmez idaresindeki 77 ABC 189 plakalı otomobil, dün Antalya-Bucak kara yolu hastane kavşağında devrilmiş, kazada sürücü Güngörmez ile Abdulhadi Güngörmez ağır, Yeter Güngörmez ile Ahmet ve Güli Turan da hafif yaralanmıştı.