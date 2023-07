CHP kaynıyor! Şimdi de danışman kavgası

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi'nin gençlik yapılanması Ayyıldız Hareketi'nin eski kurucu Genel Başkanı Gökşen Anıl Ulukuş'ı danışman olarak atadı. Ulukuş, yeni görevini Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum" ifadeleriyle duyurdu.

KRİZİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Ancak bu atama partide krize sebep oldu. CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık, Ulukuş'un Kılıçdaroğlu'nun danışman yapılmasına tepkisini "Serada yetişmiş, organik olmayan birinin atamasının yapılması beni oldukça rahatsız etti" sözleriyle dile getirdi.

Ulukuş'un CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na "Namussuz şerefsiz" dediği paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından CHP yönetimi geri adım attı. CHP'den yapılan açıklamada eski Zafer Partili Ulukuş'un danışman olduğu iddiaları reddedilerek "Çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'danışman atamaları' yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup ilgili tarihten sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır" denildi.

ULUKUŞ'TAN SERT SÖZLER

CHP'nin bu açıklaması üzerine Gökşen Anıl Ulukuş, hem CHP hem de Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Ulukuş, "Sayın Genel Başkan'a danışmanları görevden alması sonrası en az dört kere 'Ben hala danışman mıyım?' diye sordum. Her seferinde 'Sen devam et' cevabını aldım. Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! 'Gerçeği yansıtmıyor' şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP'ye yakışmıyor" dedi.