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TCMB'den zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı

TL payına göre ilave zorunlu karşılık uygulamasında da hedef oran, 25 Haziran'da atılan ilk adımı tamamlayıcı şekilde, yüzde 57 olarak güncellendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 09:54, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 09:55
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TCMB'den zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadeleşmede yeni adım kapsamında, zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti.

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

22 Haziran 2023 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) kararında mevcut mikro ve makroihtiyati çerçevenin, etki analizlerine dayanarak ve kademeli bir anlayışla sadeleştirileceği ifade edilmiş ve bu kapsamda ilk adım 25 Haziran'da atılarak kamuoyuna duyurulmuştu.

TL payına göre ilave zorunlu karşılık uygulamasında da hedef oran, 25 Haziran'da atılan ilk adımı tamamlayıcı şekilde, yüzde 57 olarak güncellendi.

Gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak Türk lirası (TL) mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki paylarından (TL payı) düşük olanı yüzde 60'ın altında kalan bankalar için yabancı para mevduat/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarına 5 puan ilave edilmekteydi.

Yapılan değişiklikle söz konusu TL payı oranı yüzde 60'tan yüzde 57'ye düşürüldü.

Ayrıca, TL payı yüzde 57'nin altına düşecek bankalara hedefe tekrar ulaşabilmeleri için ilave 4 hafta süre tanınacak.

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