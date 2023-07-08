Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerindeki yetkili gümrük müdürlük sayısı artırıldı
Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde yetkili gümrük müdürlüklerine Haydarpaşa da eklendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 09:59, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 09:57
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilecek.