AK Parti'de yerel seçim için güçlü ve dinamik kadro hazırlanıyor
AK Parti'de yerel seçim için güçlü ve dinamik kadro hazırlanıyor
Bakan Tekin açıkladı: Engelli öğretmen atamaları sürecek
Bakan Tekin açıkladı: Engelli öğretmen atamaları sürecek
Hablemitoğlu suikasti sanığı firar etti
Hablemitoğlu suikasti sanığı firar etti
'Milli parkta rüşvet' iddialarına ilişkin gözaltına alınanlar salıverildi
'Milli parkta rüşvet' iddialarına ilişkin gözaltına alınanlar salıverildi
Bazı suçlar hariç çok sayıda hükümlü 3 yıl erken tahliye olacak
Bazı suçlar hariç çok sayıda hükümlü 3 yıl erken tahliye olacak
Emeklilere yapılacak zam oranı netleşti
Emeklilere yapılacak zam oranı netleşti
Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
Türkiye Şeker Fabrikaları 1000 geçici işçi alımı yapacak
Türkiye Şeker Fabrikaları 1000 geçici işçi alımı yapacak
Malatya'da deprem nedeniyle idari izinli sayılan kamu çalışanları göreve başlıyor
Malatya'da deprem nedeniyle idari izinli sayılan kamu çalışanları göreve başlıyor
Mahalli idare sözleşmeli personel ücretleri hakkında genelge yayımlandı
Mahalli idare sözleşmeli personel ücretleri hakkında genelge yayımlandı
1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu! En yüksek ödenek AFAD'a
1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu! En yüksek ödenek AFAD'a
Adalet Bakanı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında yayımlayacak
Adalet Bakanı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında yayımlayacak
Sınır kapılarında 'vergi zammı' yoğunluğu
Sınır kapılarında 'vergi zammı' yoğunluğu
Memur zammının bütçeye maliyeti 177 milyar TL
Memur zammının bütçeye maliyeti 177 milyar TL
Haziran ayında 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı
Haziran ayında 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı
Memur maaşında artış teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Memur maaşında artış teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Düğün masrafları arttı evlilik zorlaştı Diyanet Cuma hutbesinde uyardı
Düğün masrafları arttı evlilik zorlaştı Diyanet Cuma hutbesinde uyardı
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor
Benzin ve motorine çifte zam geliyor
Benzin ve motorine çifte zam geliyor
Ulaştırma Bakanlğı 20. Dönem toplu iş sözleşmeleri'nde imzalar atıldı
Ulaştırma Bakanlğı 20. Dönem toplu iş sözleşmeleri'nde imzalar atıldı
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu
'Afetzedelere kendi konutunu yapması için 500 bin TL hibe verilecek'
'Afetzedelere kendi konutunu yapması için 500 bin TL hibe verilecek'
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
Polis çökertti hakim bıraktı
Polis çökertti hakim bıraktı
Torba kanun teklifi Meclis'e geliyor...İnfaz ve kira düzenlemesi de var
Torba kanun teklifi Meclis'e geliyor...İnfaz ve kira düzenlemesi de var
Yeme içme, beyaz eşya, bebek bezine zam geldi
Yeme içme, beyaz eşya, bebek bezine zam geldi
Ankara'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası
Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası
POMEM sınav giriş yerleri açıklandı
POMEM sınav giriş yerleri açıklandı
Bakan Tekin'den 'Hizmet puanı' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hizmet puanı' açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'de yerel seçim için güçlü ve dinamik kadro hazırlanıyor

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yerel seçimlere güçlü ve dinamik bir kadro ile girmek için çalışmalarına hız verdi. AK Parti'de yerel seçimlere giden yolda siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel sebepler analiz ediliyor

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 09:58, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 10:00
Yazdır
AK Parti'de yerel seçim için güçlü ve dinamik kadro hazırlanıyor

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 31 Mart yerel seçimlerine güçlü ve dinamik bir kadro ile girmek için çalışmalarına hız verdi. 7 Ekim'de yapılması planlanan olağanüstü kongre ile birlikte parti yönetiminde büyük bir değişikliğe gitmesi beklenen AK Parti'de, yerel seçimlere giden yolda siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel sebepler analiz ediyor. Önceki gün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısının ardından teşkilatlara yerel seçim talimatları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle 11 büyükşehir başta olmak üzere 81 il için uyarılarda bulundu. 7 Ekim'de yapılması planlanan AK Parti büyük kongresiyle birlikte AK Parti'nin yerel seçimlere güçlü ve dinamik bir kadro ile girmesi bekleniyor. İl ve ilçe kongreleri ise daha sonra yapılacak. Olağanüstü kongrenin ardından en önemli gündem yerel seçimler olacak. AK Parti tüm enerjisini yerel seçimlere harcayacak.

SİYASAL MESAJLAR İNCELENECEK

2023 seçimlerinde yaşanan oy kayıplarının analizlerini yapan AK Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde kendisini ve ittifakını başarıya götürecek kodlar üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda "Oy kayıplarının siyasi ve sayısal sebeplerini araştırın" diyerek talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının çok boyutlu olarak analiz edilmesini istedi.

Sandık bazlı çalışmaların ağırlık kazanacağı AK Parti'de il il, sandık sandık seçim sonuçları analiz edilecek. Hangi sandıkta kaç puan kayıp yaşandığı sayısal olarak incelenirken, seçmenin verdiği siyasal mesajlar da dikkate alınacak.

SEBEPLERİ BULUN ÇÖZÜM ÜRETİN

SEÇIM sonuçlarının analizi noktasında oy düşüklüğü yaşanan bölgelerde bu düşüşün sebebinin bulunup çözüm üretilmesini isteyen Erdoğan, "Vaİandaşın mesajlarını iyi okuyun" diyerek rehavet uyarısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Zafer sarhoşluğuna kapılmayın. 11 büyükşehir olmak üzere muhalefetin yönetimindeki illere ağırlık verin. 81 ilin tamamında seçmenin gönlüne girin. İlk günkü ruh ve heyecanla çalışın. Depremzedeleri yalnız bırakmayın, deprem illerini ayağa kısa sürede ayağa kaldıracağız, vatandaşlarımızı sahipsiz, kimsesiz hissettirmeyin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fatma GÖKSU

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber