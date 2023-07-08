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Depremin vurduğu Malatya'da 'ticaretin kalbi' yeniden inşa edilecek

Malatya Valisi Hulusi Şahin: Akpınar bölgesine özel bir proje hazırlanıyor. Çünkü orası özel bir yer. Yeni bir şehir yeni bir ticari aks burada üretiliyor. Şehrin kalbi yeniden inşa ediliyor"- "Tek ya da iki katlı kalıcı iş yerleri olacağı için çabuk olacağını düşünüyorum. Malatya, Akpınar'ın da tamamlanmasıyla küllerinden yeniden doğacaktır

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 12:25, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 12:26
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Depremin vurduğu Malatya'da 'ticaretin kalbi' yeniden inşa edilecek

- Malatya'da ticaretin kalbinin attığı ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan bölgeler yeniden ayağa kaldırılacak.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da 20 bin civarında iş yeri yıkıldı, bazılarında ise ağır hasar oluştu.

AFAD öncülüğünde devlet ve özel sektör el birliğiyle yaraların sarılmaya çalışıldığı kentte, iş yerleri yıkılan ve zarar gören esnaf için de çalışmalar yürütülüyor.

Esnafın eski günlerine dönmesi ve ekonominin yeniden canlanması için kent merkezinde afetzede esnaf için konteynerlerden geçici iş yerleri kurulurken, kalıcı iş yerleri için de proje hazırlandı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, depremden en çok etkilenen şehirler arasında Malatya'nın da bulunduğunu, kentte büyük yıkım yaşandığını söyledi.

Şahin, kentte sadece evlerin değil iş yerlerinin de zarar gördüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Özellikle Malatya'nın merkezi Akpınar dediğimiz alan ticaretin kalbidir, tamamen yıkıldı diyebiliriz. İş yerlerimiz için de yoğun bir hazırlık sürecimiz devam ediyor. İlk etapta geçici iş yerleri yaparak esnafın sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmeyi amaçladık. Bu kapsamda 3 bin 500 konteyner ve geçici iş yerleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarda da yüzde 80-90 seviyelerindeyiz. Vatandaşlarımız buralardan hem ticari olarak hizmet alıyorlar hem de esnafımız gelir temin ediyor. 20 bin civarında iş yerini kaybettiğimiz için en kısa zamanda kalıcı iş yerlerine kavuşmamız lazım."

- "Şehrin kalbi yeniden inşa ediliyor"

Vali Şahin, bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut Genel Müdürlüğünün kent merkezindeki iş yerleri için çalışma yaptığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akpınar Bölgesi'ne özel bir proje hazırlanıyor. Çünkü orası özel bir yer. Yeni bir şehir yeni bir ticari aks burada üretiliyor. Şehrin kalbi yeniden inşa ediliyor. O yüzden çok önemli, çok kıymetli ve aceleye gelmemesi gereken, çok titiz bir şekilde çalışılması gereken bir proje. Akpınar bölgesindeki ticari aks hazır olduğunda zannediyorum bu yaz ihale edilir. Tek ya da iki katlı kalıcı iş yerleri olacağı için çabuk olacağını düşünüyorum. Malatya, Akpınar'ın da tamamlanmasıyla küllerinden yeniden doğacaktır."

- "Modern bir çarşı oluşturacak"

Kent merkezinde yıkılan ve şu an büyük bir boşluk olan bölgeye yeniden aynı iş yerlerini inşa edeceklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Yeniden iş yerlerini oraya yapacağız. Buradan vatandaşlarımızın kafasında bazı sorular var. Ona da cevap vermek lazım. Esnafımıza şunu söyleyelim ada ada çalışıyoruz. Dolayısıyla herkes kendi adasında yerleşecek ve adalar da bulunduğu yerlerden pek fazla oynamayacak. Hiç oynamayacak çünkü yollar düzenlenecek, yeşil alanlar üretilecek belki bir küçük meydan daha oluşturulacak. Dolayısıyla orada modern bir çarşı oluşturacağı için ona göre planlanacak ama ada ada olacağı için esnafımız esas itibarıyla kendi sektörlerindeki yerlerinden ayrılmayacaklar ve metrekarelerinde de çok bir büyük bir kayıp olmayacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili hazırlıklar devam ediyor. Hak sahiplerimiz endişe etmesin, çok daha güzel iş yerlerine inşallah kavuşacaklar."

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