Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek Katar'a gidiyor

Alınan bilgiye göre Yılmaz ve Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyareti öncesi Katar'a çalışma ziyareti yapacak.

Ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yarın Katar Emirlik Divanı'nda görüşecek Yılmaz ve Şimşek, ayrıca Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.