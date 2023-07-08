Temmuz 'satranç ayı' olacak

- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun (UNESCO) 1966 yılında ilan ettiği Dünya Satranç Günü'nün 57. kez kutlanacağı temmuz ayında, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, Satranç Birinci ve İkinci Ligi ile Kulüpler Satranç Şampiyonası da düzenlenecek.

Satranç Federasyonu'nun çeşitli etkinliklerle kutlayacağı 20 Temmuz Dünya Satranç günü öncesinde hamle heyecanı Denizli'de başlayacak.

Denizli Anemon Hotel'de yarın başlayacak ve 15 Temmuz Cumartesi günü sona erecek Satranç Birinci Ligi'nde, Türkiye'nin 12 şehrinden 19 takım ve 11 farklı ülkeden 18'i yabancı, 57'si unvanlı 258 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Satranç İkinci Ligi de 8 farklı ülkeden sporcunun katılımıyla aynı tarihlerde yine Denizli'de gerçekleştirilecek. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü Pamukkale Satranç Salonu'nda yarın başlayacak İkinci Lig'de Türkiye'nin 23 ilinden 32 takım şampiyonluk için yarışacak. İkinci Lig'de 23'ü uluslararası olmak üzere 371 sporcu hamle yapacak.

Türkiye Satranç Birinci ve İkinci Ligi'nin hemen ardından yaklaşık 70 kulüp 15-22 Temmuz tarihleri arasında da yine Denizli'de Kulüpler Satranç Şampiyonası'nda 2024 Türkiye Satranç İkinci Ligi'ne yükselmek için masa başına geçecek.

Kulüpler Şampiyonası'nda 32 kent ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplam 56 takım, 642 satranç sporcusu yer alacak.

- Satrancın "Süper Ligi" Ankara'da

Denizli'de satranç heyecanı sürerken Ankara'da da Süper Lig mücadelesi başlayacak.

Dünyanın en prestijli ligleri arasında gösterilen Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Satranç branşının Süper Ligi'nde birbirinden güçlü 12 takım, 20 Temmuz Perşembe gününe kadar 11 tur devam edecek şampiyonluk mücadelesi verecek.

Süper Lig'de, 33'ü Büyükusta (Grandmaster-GM) 88'i unvanlı 149 sporcu başkentte şampiyonluk için masaya oturacak.

- "Yoğun fakat heyecanlı bir dönem"

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Türkiye'de artık bir satranç kültürü oluşturduk, ülkemizde satranç rüzgarı esiyor." dedi.

Yabancı satranç sporcularının Türkiye'deki liglere ilgi gösterdiğine dikkati çeken Tulay, "Bu atmosferin oluşmasını birlikte başardık. Temmuz ayında sportif faaliyet takvimimizde yer alan en önemli organizasyonlarımızı hayata geçiriyoruz. Dünya Satranç Günü'nü de bu ayın 20'sinde çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Yoğun fakat heyecanlı bir dönem." ifadelerini kullandı.