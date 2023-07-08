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Valilik açıkladı...İstanbul'da ekmeğe zam yok!

"İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gram ekmek 5 liradan satılmaktadır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 13:41, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 13:43
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Valilik açıkladı...İstanbul'da ekmeğe zam yok!

İstanbul Valiliği, kentteki ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basında ve sosyal medyada haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gram ekmek 5 liradan satılmaktadır." bilgisi verildi.

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