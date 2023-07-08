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Metrobüs yolundaki bazı güzergahlar yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Zincirlikuyu-Şehit Mustafa Cambaz ve Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri güzergahındaki "beyaz yol" çalışması 120 günde tamamlanacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 13:44, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 13:45
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Metrobüs yolundaki bazı güzergahlar yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs yolundaki bazı güzergahlarda "beyaz yol" uygulaması kapsamında yenileme çalışmasına başladı.

İBB'nin açıklamasında, metrobüs yolunda yenileme çalışmaları kapsamında asfalt yerine beton dökülerek yapılan "beyaz yol" uygulamasının, çevresel etkilere karşı daha dayanıklı ve uzun ömürlü olduğu belirtildi.

Belediyenin Yol Bakım ve Altyapı Daire Başkanlığınca hayata geçirilen projeyle her yıl 2 kez yapılan bakım çalışmasına gerek duyulmayacağı ve bakım maliyetlerinin ortadan kalkacağı bildirilen açıklamada, metrobüs hattının Cevizlibağ-Yenibosna güzergahında "beyaz yol" çalışmasının tamamlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu çalışmanın Zincirlikuyu-Şehit Mustafa Cambaz ve Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri güzergahında gerçekleştirileceği aktarıldı.

- "Beton dökümünün olduğu istasyon, 36 saat kapalı kalacak"

Çalışmalara Beylikdüzü Son Durak'taki eski asfaltın sökümüyle başlandığı kaydedilen açıklamada, "Vardiyalı şekilde aralıksız ilerleyecek çalışmalar 120 günde tamamlanacak. Yapım süresince metrobüs hattında kesinti yaşanmayacak." bilgisi verildi.

Çalışmayı iki ekibin yürüteceğine işaret edilen açıklamada, bir ekibin çift yönlü uzunluğu 18,5 kilometre olan Zincirlikuyu ile Şehit Mustafa Cambaz arasındaki 12 durakta çalışma yapacağı, diğerinin ise 23,7 kilometrelik Beylikdüzü Son Durak ile İBB Sosyal Tesisleri arasındaki 14 duraklı güzergahta görev alacağı belirtildi.

Toplamda 26 durak arasındaki 42 kilometrelik alanın beyaz yolla kaplanacağı bildirilen açıklamada, "İstanbullular tamamlanan ilk etapla birlikte Avrupa Yakası'ndaki toplam 58 kilometrelik metrobüs yolunda sarsıntısız, konforlu şekilde yolculuk yapabilecek." ifadesi kullanıldı.

Beton dökümünün olduğu istasyonun, çalışma güzergahında 36 saat kapalı kalacağı, metrobüsün bu istasyonu tek yönde pas geçeceği kaydedilen açıklamada, yolcuların bir sonraki istasyondan ters istikamete ücretsiz şekilde dönüş yapabileceği vurgulandı.

Açıklamada, Avrupa Yakası'ndaki İBB Sosyal Tesisleri ile Sefaköy arasında kalan bölüm ile Anadolu Yakası'nda metrobüs hattındaki çalışmaların, 2024 yılı yaz döneminde okulların kapanmasıyla rahatlayan İstanbul trafiğinde yapılacağı bildirildi.

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