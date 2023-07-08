Bursa'da trafik kazasında halk otobüsündeki 10 kişi yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 14:38, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 14:39
Panayır Mahallesi'nde seyir halindeki 16 TAT 70 plakalı halk otobüsünün sürücüsü Tuğrul A, Taşköprü mevkisinde karşı istikametten gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı.
Manevranın etkisiyle devrilen otobüsteki sürücü ve 9 yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye ulaştırdı.