Bursa'da trafik kazasında halk otobüsündeki 10 kişi yaralandı

Panayır Mahallesi'nde seyir halindeki 16 TAT 70 plakalı halk otobüsünün sürücüsü Tuğrul A, Taşköprü mevkisinde karşı istikametten gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

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