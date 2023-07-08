İşte son zammın ardından 1 bardak suyun maliyeti!

Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) yöneticisi Halil Mert, geçen yıl damacana su fiyatlarının 15 ila 30 lira arasında değiştiğini belirterek, bu yıl artan maliyetlerle birlikte suyun fiyatının 35 ila 55 lira arasında değiştiğini ifade etti.

Boş damacana depozito fiyatlarının da benzer şekilde arttığını söyleyen Mert, geçen yıl depozito fiyatlarının 70 ila 90 lira arasında olduğunu, şu anda ise 120 liraya yükseldiğini belirtti. İlk defa damacana su alacak bir kişinin, depozito ile birlikte yaklaşık 150 lira ödemesi gerektiğini aktardı. Son zamlardan sonra damacanadan doldurulan bir bardak suyun fiyatının 60 kuruşa kadar çıktığını ifade etti.

Mert, boş damacanaların dönüştürüldüğünü ve müşterilerden bu konuda daha fazla önem vermelerini rica ettiklerini belirtti. Damacanaların geri dönüşümünü sağladıklarını ve kullanılamayacak durumda olan damacanaları keserek ekonomiye kazandırdıklarını söyledi. Vatandaşlara da damacanaları kriter dışında kullanmamaları çağrısında bulunan Mert, damacanaların genellikle 70 doluma kadar kullanılabildiğini ve meyve suyu gibi ürünlerin bu damacanalara konulmaması gerektiğini ifade etti.