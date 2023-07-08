Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kaza ulaşımı aksattı

Bir süre trafiğe kapanan yol ise araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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