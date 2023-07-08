'Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz'
'Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz'
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Maaş artışı EYT'lileri kapsayacak mı?
Maaş artışı EYT'lileri kapsayacak mı?
Gözler özel sektördeki zamlarda: İşte tahminler
Gözler özel sektördeki zamlarda: İşte tahminler
Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
Yılmaz ve Şimşek Katar'a gidiyor
Yılmaz ve Şimşek Katar'a gidiyor
Memur maaş zammı hakim ve savcıları kapsayacak mı? Bakan açıkladı
Memur maaş zammı hakim ve savcıları kapsayacak mı? Bakan açıkladı
Tanju Özcan, yürüyüşün 6. gününde Kızılcahamam'a ulaştı
Tanju Özcan, yürüyüşün 6. gününde Kızılcahamam'a ulaştı
Valilik açıkladı...İstanbul'da ekmeğe zam yok!
Valilik açıkladı...İstanbul'da ekmeğe zam yok!
Adalet Bakanı deprem bölgesindeki soruşturmalar hakkında bilgi verdi
Adalet Bakanı deprem bölgesindeki soruşturmalar hakkında bilgi verdi
Çalışma Bakanı: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz
Çalışma Bakanı: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz
Yaşlı aylığı 2 bin 348 liraya yükseltildi
Yaşlı aylığı 2 bin 348 liraya yükseltildi
AK Parti'de yerel seçim için güçlü ve dinamik kadro hazırlanıyor
AK Parti'de yerel seçim için güçlü ve dinamik kadro hazırlanıyor
Bakan Tekin açıkladı: Engelli öğretmen atamaları sürecek
Bakan Tekin açıkladı: Engelli öğretmen atamaları sürecek
Hablemitoğlu suikasti sanığı firar etti
Hablemitoğlu suikasti sanığı firar etti
'Milli parkta rüşvet' iddialarına ilişkin gözaltına alınanlar salıverildi
'Milli parkta rüşvet' iddialarına ilişkin gözaltına alınanlar salıverildi
Bazı suçlar hariç çok sayıda hükümlü 3 yıl erken tahliye olacak
Bazı suçlar hariç çok sayıda hükümlü 3 yıl erken tahliye olacak
Emeklilere yapılacak zam oranı netleşti
Emeklilere yapılacak zam oranı netleşti
Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
Türkiye Şeker Fabrikaları 1000 geçici işçi alımı yapacak
Türkiye Şeker Fabrikaları 1000 geçici işçi alımı yapacak
Malatya'da deprem nedeniyle idari izinli sayılan kamu çalışanları göreve başlıyor
Malatya'da deprem nedeniyle idari izinli sayılan kamu çalışanları göreve başlıyor
Mahalli idare sözleşmeli personel ücretleri hakkında genelge yayımlandı
Mahalli idare sözleşmeli personel ücretleri hakkında genelge yayımlandı
1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu! En yüksek ödenek AFAD'a
1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Meclis'e sunuldu! En yüksek ödenek AFAD'a
Adalet Bakanı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında yayımlayacak
Adalet Bakanı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında yayımlayacak
Sınır kapılarında 'vergi zammı' yoğunluğu
Sınır kapılarında 'vergi zammı' yoğunluğu
Memur zammının bütçeye maliyeti 177 milyar TL
Memur zammının bütçeye maliyeti 177 milyar TL
Haziran ayında 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı
Haziran ayında 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı
Memur maaşında artış teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Memur maaşında artış teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Düğün masrafları arttı evlilik zorlaştı Diyanet Cuma hutbesinde uyardı
Düğün masrafları arttı evlilik zorlaştı Diyanet Cuma hutbesinde uyardı
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Gözler özel sektördeki zamlarda: İşte tahminler

Asgari ücret ve memur maaşlarına zamların ardından dün de emeklilerdeki artış miktarı belli oldu. Gözler, özel sektördeki ücret zamlarına çevrildi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 16:12, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 16:14
Yazdır
Gözler özel sektördeki zamlarda: İşte tahminler

Asgari ücret bu yılın ikinci ayı için 11 bin 402 liraya, en düşük memur maaşı ise 22 bin liraya çıkarılmıştı. En düşük 7 bin 500 lira maaş alan emeklilerde ise zam oranı yüzde 25 olacak.

Milliyet'e konuşan ekonomist Muhammet Bayram, özel sektöre yapılacak zammın referans değerinin asgari ücret zammı olduğunu ifade etti.

"Asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığı için bu seviyede bir zam yapılabilmesi öngörülebilir" diyen Bayram, önceki dönemde asgari ücrete yüzde 54 zam yapılırken memur maaşlarına yüzde 30'luk zam geldiğini anımsattı.

Bayram şöyle devam etti: "Bu dönemde memurlara daha fazla bir artış yapıldı. O nedenle memurlara yapılan zam tutarının özel sektöre yansımasının mümkünatı olmadığını düşünüyorum. Asgari ücret artış oranı referans değer olacaktır. O da maksimum yüzde 34 seviyesindedir. İşverenler çalışanlarına bunun üzerinde bir artış yapabilirler. Maaş artışı çalışan ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlıdır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber