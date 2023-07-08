Özkan Uğur salı günü son yolculuğuna uğurlanacak

Usta sanatçının vefatının ardından sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getiren oyuncu Zafer Algöz, cenaze bilgilerini paylaştı.

Özkan Uğur'un naaşı 11 Temmuz Salı günü öğle vaktinde Taksim Camisi'nde kılınacak cenaze namazına müteakip, Karacaahmet Mezarlığına defnedileceği kaydedildi.

Uğur için ayrıca aynı gün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenecek.

Özkan Uğur'un cenaze töreni Salı günü (11-temmuz)da AKM de saat 11'00 de yapılacak.Taksim Camiinde öğlen cenaze namazı kılınacak ve ardından Karacaahmet'de defnedilecektir.Tüm sevenlerinin ve Ülkemizin başı sağolsun.🙏