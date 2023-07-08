Gaziantep'te 14 ton etil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir araçta arama gerçekleştirdi.

Ekipler, aramada, 14 ton etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.