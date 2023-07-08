Gaziantep'te 14 ton etil alkol ele geçirildi
Kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Gaziantep'te bir araçta yapılan aramada 14 ton etil alkol ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 23:00, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 22:06
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir araçta arama gerçekleştirdi.
Ekipler, aramada, 14 ton etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.