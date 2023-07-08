Zelenski sosyal medyadan paylaştı: 5 asker Türkiye'den Ukrayna'ya döndü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'deki ziyaretlerinin ardından Ukrayna'ya döndü. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süredir Türkiye'de bulunan, Azov Taburu'na mensup 5 askerin de Ukrayna'ya döndüğünü açıkladı. Ukraynalı 5 asker, güvenlik amacıyla Türkiye'de bulunuyordu.

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