İstanbul'da fırınlara denetim: Tarifeye uymayan 116 fırına ceza kesildi
İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelindeki 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2023 22:15, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2023 22:16
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 39 ilçede ticaret, tarım ve zabıta müdürlüklerince ekmek fiyat denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, "205 ekmek fırınına denetim yapılmış olup, 116 fırının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığı tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır. Denetimler devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Söz konusu işletmelere 1371'er lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.