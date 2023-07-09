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ABD'deki Pakistanlı doktorların gecesinde Erdoğan'ın video mesajı yayınlandı

ABD'de "Kuzey Amerika Pakistan Asıllı Doktorlar Derneği" (APPNA) tarafından düzenlenen gala yemeğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayınlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 07:29, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 07:52
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ABD'deki Pakistanlı doktorların gecesinde Erdoğan'ın video mesajı yayınlandı

Teksas'ın Dallas şehrinde gerçekleştirilen APPNA 46. Yıllık Konferansı'nda binlerce doktor, sağlık çalışanı ve davetli bir araya geldi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi H. Murat Mercan'ın da katıldığı yemekte, İstiklal Marşı okundu, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajı yayınlandı. Mesaj büyük ilgi gördü.

Daha sonra APPNA tarafından Büyükelçi Mercan'a deprem sonrası Türkiye'ye yapılan yardımları sembolize eden çek takdim edildi. Mercan burada yaptığı konuşmada APPNA'ya teşekkür etti.

1977'de kurulan ve kısa adıyla APPNA olarak bilinen ve "Kuzey Amerika Pakistan Kökenli Doktorlar Derneği"nin ABD ve Kanada'da yaklaşık 18 bin üyesi bulunuyor.

ABD merkezli, kar amacı gütmeyen, etnik köken bazlı, Kuzey Amerika'nın en büyük tıbbi sivil toplum kuruluşlarından olan APPNA, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası sergilediği dayanışma ile de biliniyor.

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