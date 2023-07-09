Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tuğrul'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ersel Tuğrul idaresindeki 16 LBU 23 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı Mahallesi'ndeki mobilya mağazası vitrinini kırıp kolona hasar verdi, ardından yanında bulunan restorana girdi.

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