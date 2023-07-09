Aydın'da traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobildeki 3 yaşındaki Umut Güngör ile hamile olduğu öğrenilen İklime Güngör, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Şevket Güngör ile eşi Emine Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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