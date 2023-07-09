Pendik'te miras kavgası dehşeti: 4 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 19.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta yaşandı.

İddiaya göre, aile arasında çıkan miras kavgası kanlı bitti. Kavgaya karışan bir şahıs tartıştığı kişilere silahla ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polisin katil zanlısını kullandığı silahla birlikte yakaladığı öğrenildi.