Pendik'te miras kavgası dehşeti: 4 ölü, 2 yaralı
İstanbul'un Pendik ilçesinde aile arasında çıkan miras kavgasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 08:38, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 08:40
Olay, saat 19.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta yaşandı.
İddiaya göre, aile arasında çıkan miras kavgası kanlı bitti. Kavgaya karışan bir şahıs tartıştığı kişilere silahla ateş açtı.
Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polisin katil zanlısını kullandığı silahla birlikte yakaladığı öğrenildi.