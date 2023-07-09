El ayak ve ağız hastalığına dikkat

Yaz aylarıyla birlikte çocuklarda görülen el, ayak, ağız hastalığı ebeveynlerin korkulu rüyası oldu. 5 yaş altı çocuklarda daha sık görülen bu hastalığın damlacık yoluyla bulaştığını belirten Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Koray Hacıoğlu, hastalığın tüm aile bireylerini etkileyebildiğini söyledi. Hastalığın en çok havuzlardan bulaştığını vurgulayan Hacıoğlu, "Havuz sularının yutulması, oyuncaklar, havlu ve şezlonglar hastalığın sıklıkla bulaşma yollarıdır. Dış ortama dayanıklı ve bulaşıcılığı yüksek olan bir virüs olduğundan salgını önlemek için hijyen kurallarına çok dikkat edilmeli" diye konuştu.

KULUÇKA SÜRESİ 4 GÜN

Virüsün insanlarda ağız ve boğaz salgılarında, ciltteki döküntü içerisindeki sıvı ve dışkıda yer aldığını ifade eden Hacıoğlu, "Kuluçka süresi 4 gündür ve virüs enfeksiyon sonrası ortalama 2-4 hafta kadar dışkıda atılmaya devam eder, dışkı yoluyla bulaştırıcılık devam edebilir'' şeklinde konuştu. Hacıoğlu, "Özellikle yaz aylarında, çocukların gruplar halinde havuzlara girmeleri ile enfeksiyon daha fazla kişiye kolaylıkla bulaşır. Hastalık, aile içi yakın temas ile diğer kişiler arasında hızla yayılabiliyor" uyarısında bulundu.

DÖKÜNTÜ, AĞRI, ŞİŞLİK GÖRÜLÜYOR

El, ayak ve ağız hastalığının, bazen belirti göstermeyen veya hafif bulgularla seyredebileceğini belirten Hacıoğlu, "Nadir olmakla birlikte iyileşen bir hastanın farklı bir virüsün yeniden bulaşması ile hastalığı yine geçirmesi mümkün. Hastalık halsizlik, yüksek ateş ve lenf bezlerinde şişlik ile başlıyor. Daha sonra ağız içinde kısa sürede ağrılı ülserleşen aft benzeri lezyonlar gelişiyor. Ağız içindeki lezyonlar damak, dil ve diş etleri dışındaki tüm ağız içine yayılabiliyor. Aynı zamanda el ayası ve ayak tabanları da dahil olmak üzere birçok yerde suçiçeği benzeri döküntüler olabiliyor. Döküntüler kalça bölgesine ve bacaklara da yayılırken, deri ve ağız içindeki lezyonlar çok ağrılı oluyor" ifadelerini kullandı. Hastalığın genellikle 7-10 gün içinde kendiliğinden iyileştiğini belirten Hacıoğlu, 3 günden uzun süren 38,5 derece üstünde ateş, halsizlik, tekrarlayan kusma, kas güçsüzlüğü ve istemsiz kas kasılmaları gibi belirtilerin görülebileceğini vurguladı.

İŞTE KORUNMA YOLLARI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Koray Hacıoğlu; el, ayak ve ağız hastalığından korunmada 12 önemli madde sıraladı.

*El, ayak ve ağız hastalığına yakalanan kişilerden uzak durun.

*Özelikle hasta çocukları 1 hafta boyunca havuz, deniz, kreş ve anaokulu gibi kalabalık ortamlardan uzak tutun.

*Havuz tercihinde su sirkülasyonu fazla olan, periyodik kimyasal ve fiziksel temizlik işlemlerinin ihmal edilmediği havuzları tercih edin.

*Havuzlarda uygun klor seviyesi ve filtreleme sistemi bulunmasına özen gösterin.

*Havuz ve denizde su yutmamaya dikkat edilmeli, suya tükürülmemeli.

*Bebeklerde havuza girmeden önce mayo bez bağlanmalı.

*Havuz ve denize girmeden önce ve sonra mutlaka duş alınmalı.

*Ortak oyuncakları ve oyun alanları düzenli olarak dezenfekte edilmelidir.

*Çocukların, ellerini doğru ve yeterli sürede yıkadıklarından emin olun.

*Bebeklerin bezini değiştirdikten sonra ellerinizi yıkayın.

*Tabak, bardak, çatal, kaşık, havlu gibi kişisel eşyaların ortak kullanımından kaçının.

*Hastalığı geçirmekte olan çocuklarla öpüşme ve sarılma gibi yakın temasta bulunmayın.

Aybike Eroğlu