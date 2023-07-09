İHA motoru için ortak fabrika

Bakan Şimşek'ten 'emekli maaşlarına yapılan iyileştirme' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'emekli maaşlarına yapılan iyileştirme' açıklaması
AK Parti'de adaylar belli oluyor: İstanbul'a Koca, Ankara'ya Kurum
AK Parti'de adaylar belli oluyor: İstanbul'a Koca, Ankara'ya Kurum
THY'de çalışanlara yapılan zam oranı belli oldu
THY'de çalışanlara yapılan zam oranı belli oldu
Umutlar Erdoğan'da: Emekli, yüzde 25 zammı beğenmedi
Umutlar Erdoğan'da: Emekli, yüzde 25 zammı beğenmedi
Erzincan'da şarampole devrilen minibüsteki 4 ölü, 10 yaralı
Erzincan'da şarampole devrilen minibüsteki 4 ölü, 10 yaralı
Topkapı Sarayı'nda yangın paniği
Topkapı Sarayı'nda yangın paniği
Bakan Tekin: İhtiyaç olmadıkça uzaktan eğitime karşıyım
Bakan Tekin: İhtiyaç olmadıkça uzaktan eğitime karşıyım
Bağ-Kur ve SSK'lıların emekli maaşı ne kadar oldu?
Bağ-Kur ve SSK'lıların emekli maaşı ne kadar oldu?
AFAD'dan 11 ile 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
AFAD'dan 11 ile 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
'Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz'
'Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz'
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Maaş artışı EYT'lileri kapsayacak mı?
Maaş artışı EYT'lileri kapsayacak mı?
Gözler özel sektördeki zamlarda: İşte tahminler
Gözler özel sektördeki zamlarda: İşte tahminler
Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
Yılmaz ve Şimşek Katar'a gidiyor
Yılmaz ve Şimşek Katar'a gidiyor
Memur maaş zammı hakim ve savcıları kapsayacak mı? Bakan açıkladı
Memur maaş zammı hakim ve savcıları kapsayacak mı? Bakan açıkladı
Tanju Özcan, yürüyüşün 6. gününde Kızılcahamam'a ulaştı
Tanju Özcan, yürüyüşün 6. gününde Kızılcahamam'a ulaştı
Valilik açıkladı...İstanbul'da ekmeğe zam yok!
Valilik açıkladı...İstanbul'da ekmeğe zam yok!
Adalet Bakanı deprem bölgesindeki soruşturmalar hakkında bilgi verdi
Adalet Bakanı deprem bölgesindeki soruşturmalar hakkında bilgi verdi
Çalışma Bakanı: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz
Çalışma Bakanı: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz
Yaşlı aylığı 2 bin 348 liraya yükseltildi
Yaşlı aylığı 2 bin 348 liraya yükseltildi
AK Parti'de yerel seçim için güçlü ve dinamik kadro hazırlanıyor
AK Parti'de yerel seçim için güçlü ve dinamik kadro hazırlanıyor
Bakan Tekin açıkladı: Engelli öğretmen atamaları sürecek
Bakan Tekin açıkladı: Engelli öğretmen atamaları sürecek
Hablemitoğlu suikasti sanığı firar etti
Hablemitoğlu suikasti sanığı firar etti
'Milli parkta rüşvet' iddialarına ilişkin gözaltına alınanlar salıverildi
'Milli parkta rüşvet' iddialarına ilişkin gözaltına alınanlar salıverildi
Bazı suçlar hariç çok sayıda hükümlü 3 yıl erken tahliye olacak
Bazı suçlar hariç çok sayıda hükümlü 3 yıl erken tahliye olacak
Emeklilere yapılacak zam oranı netleşti
Emeklilere yapılacak zam oranı netleşti
Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
Türkiye Şeker Fabrikaları 1000 geçici işçi alımı yapacak
Türkiye Şeker Fabrikaları 1000 geçici işçi alımı yapacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İHA motoru için ortak fabrika

Erdoğan-Zelenski görüşmesinin ardından savunma sanayiinde Türkiye'nin öne çıktığı İHA'larla ilgili stratejik bir anlaşmaya imza atıldı. Anlaşma, Ukrayna'nın savaşta etkin olarak kullandığı İHA'lar başta olmak üzere otonom sistemler, motor Ar-Ge, üretim ve bakım faaliyetlerinin ortak yürütülmesini kapsıyor. Baykar'ın gerekli lisans ve belgeleri tamamlamasının ardından Ukrayna'da kurulacak motor fabrikasında ortak üretim başlayacak.

Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 09:15, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 08:48
Yazdır
İHA motoru için ortak fabrika

Türkiye ile Ukrayna arasında Stratejik Endüstriler Alanında İşbirliği için protokol imzalandı.

Ukrayna ile sanayide stratejik bir anlaşmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin dün baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerden sonra iki ülke arasında Stratejik Endüstriler Alanında İşbirliği için protokol imzalandı.

İMZALAR ATILDI

Protokol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin tarafından imza altına alındı. Anlaşma, Ukrayna'nın savaşta etkin olarak kullandığı insansız hava araçları (İHA) başta olmak üzere otonom sistemler, motor AR-GE, üretim ve bakım faaliyetlerinin ortak yürütülmesini kapsıyor.

KISA SÜREDE FAALİYETTE

Ukrayna kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Baykar'ın Ukrayna'da kurduğu özel şirket, ortak motor fabrikası için gerekli lisans konuları ve belgeleri tamamlama aşamasında. Teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra Ukrayna'da motor fabrikası açılacak. Fabrikada Ar-Ge merkezi kurma ve pilotların eğitimi de planlanıyor.

Azov komutanlarını yanında götürdü

Zelenski'nin dünkü durağı, Fener Rum Patrikhanesi oldu. Sabah saatlerinde patrikhaneye gelen Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine geldiği İstanbul'da programlarını tamamlayan Zelenski, daha sonra Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu heyet tarafından uğurlanan Zelenski, Türkiye'den ayrıldı.

Türkiye'de bulunan 5 Azov taburu komutanı da Zelenski ile birlikte ülkelerine döndü. Zelenski Twitter hesabından "Türkiye'den eve dönüyoruz ve kahramanlarımızı evimize getiriyoruz. Ukraynalı askerler Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Sonunda akrabalarının yanında olacaklar" mesajını paylaştı.

Daha önce Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasına dahil edilen Azov Taburu komutanları, güvenlik amacıyla Türkiye'de bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu, 21 Eylül 2022'de 200 savaş esirinin mübadele edildiği duyurulmuştu.

Ali Kürşat Büyükada

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber