Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleşecek

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

11 Temmuz 2023 tarihinde ataması yapılacak 263 kişiyle birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplam sayısı 48 bin 819'a ulaşacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 11 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek törenle 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam imkanı verilecek.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net