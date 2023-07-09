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Binali Yıldırım anjiyo oldu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, anjiyo oldu. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 13:16, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 13:17
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Binali Yıldırım anjiyo oldu

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bayram tatili için gittiği memleketi Erzincan'dan İstanbul'a döndüğünde rutin kontrol için hastaneye gitti.

Bir damarının tıkalı olduğu tespit edilince, Yıldırım anjiyo oldu. Kapalı damarı açılan Yıldırım'a stent takıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Yıldırım'ın İstanbul'daki evinde dinlendiği öğrenildi.

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