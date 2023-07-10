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Zorunlu hizmet affından faydalanan öğretmenler iki yıla bir kademe alabilir mi?

6.5.2010 tarihinde zorunlu hizmet affından faydalanan hiçbir öğretmen iki yıla bir kademe hakkından faydalandırılmamıştır. Peki 16.06.2023 tarihinde zorunlu hizmet affından faydalanan öğretmenler iki yıla bir kademe hakkından faydalandırılacaklar mıdır?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Temmuz 2023 14:00, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2023 09:13
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Zorunlu hizmet affından faydalanan öğretmenler iki yıla bir kademe alabilir mi?

657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin son fıkrasında; "... 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada 7 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin İl'leri dahil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Yine aynı Kanunun. "Yer değiştirme suretiyle atanma" başlıklı 72 nci maddesinin birinci fıkrası ile; "Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır." şeklinde düzenleme yapılmıştır.

13.8.1990 tarihli ve 113 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin "3-Kalkınmada 1 inci Derecede Öncelikli Yörelerde 2 yılda Bir Terfi İmkanı"başlıklı maddesiyle de konuya açıklık getirilerek bu imkandan sadece atama ve yer değiştirme yönetmelikleri gereği zorunlu olarak, bu yörelerde görev yapanların yararlanacağı, zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin bu imkandan yararlanamayacağı açıklanmıştır.

Diğer taraftan, yine Bakanlığımızca yayımlanan 26.9.1997 tarihli ve 150 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin üçüncü fıkrasında; 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin yukarıda belirtilen son fıkrası hükmünün uygulanabilmesi için ataması yapılan personelin;

-Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi personel olması,

-Görev yapmakla olduğu yerin kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yöreler (Erzurum ve Artvin illeri dahil) olması,

-Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde (Erzurum ve Artvin illeri dahil) fiilen görev yaptığı sürenin yıllık izin süresi dahil iki yıldan az olmaması,

-Görev süresince olumlu sicil almış olması,

şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir." Denilerek, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin son fıkrası hükmünden yararlanabilmek için gerekli şartlar belirtilmiştir.

Bu bilgiler ışığında gelelim sorumuza;

ZORUNLU HİZMET AFFINDAN FAYDALANAN ÖĞRETMENLER İKİ YILA BİR KADEME ALABİLİR Mİ?

Bu sorumuza cevap bulabilmek için 06.05.2010 tarihinde getirilen zorunlu hizmet affını incelemek gerekmektedir.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 27 nci maddesi ile anılan yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlığımıza bağlı öğretmen kadrolarında göreve başlayanların zorunlu bölge hizmeti ile yükümlü olacakları ve bu yükümlülüklerini eğitim kurumu bazında tamamlamaları hükme bağlanarak, 06.05.2010 tarihinden önce atanan ve görevlerine devam etmekte olan öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın muafiyet kapsamına alınmışlardır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 12.11.2010 tarih ve 49196 sayılı yazıları ile 06.05.2010 tarihinde yürürlüğe giren Öğretmen Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliği gereği zorunlu hizmet affından sonra zorunlu hizmetten muaf olan öğretmenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64 üncü maddesinin son fıkrası hükmünün (iki yıla bir kademe ilerlemesi) uygulanması hususunda tereddüde düşülmesi üzerine, uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından uygulamaya esas teşkil etmek üzere Maliye Bakanlığından görüş istenilmiştir.

İşte Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan cevabi yazısı;

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan cevabi yazısında; "657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin son fıkrası hükmünden yararlanmanın öncelikli şartı atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi personel olmak olduğundan, zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırılmış olan ve adı geçen yönetmeliğin 6.5.2010 tarihinden önce Bakanlık Öğretmen kadrolarında göreve başlayan personelin anılan fıkra hükmünden yararlanamayacağı değerlendirilmektedir." açıklamasında bulunulmuştur

Bu hükümler ışığında; 6.5.2010 tarihinden önce Bakanlık Öğretmen kadrolarında göreve başlayan hiçbir öğretmen iki yıla bir kademe hakkından faydalandırılmamıştır.

16.06.2023 TARİHİNDEN ÖNCE BAKANLIK ÖĞRETMEN KADROLARINDA GÖREVE BAŞLAYAN HİÇBİR ÖĞRETMEN İKİ YILA BİR KADEME HAKKINDAN FAYDALANDIRILMAYACAKTIR

Gelelim günümüze; 18 Haziran 2023 Tarihli ve 32225 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile zorunlu hizmet muafiyet tarihi olan 6.5.2010 tarihi 16.06.2023 tarihi olarak güncellenmiştir.

Buna göre 16.06.2023 tarihinden sonra öğretmen kadrolarında göreve başlayanların zorunlu bölge hizmeti ile yükümlü olacakları ve bu yükümlülüklerini eğitim kurumu bazında tamamlamaları hükme bağlanarak, 16.06.2023 tarihinden önce atanan ve görevlerine devam etmekte olan öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın muafiyet kapsamına alınmışlardır.

Dolayısıyla yukarıda yer verdiğimiz Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan cevabi yazısı uygulamaya esas teşkil ettiğinden 16.06.2023 tarihi içinde geçerli olacaktır.

Bu hükümler ışığında; 16.06.2023 tarihinden önce Bakanlık Öğretmen kadrolarında göreve başlayan hiçbir öğretmen iki yıla bir kademe hakkından faydalandırılmayacaktır.

Ahmet KANDEMİR

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