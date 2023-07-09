Adana'da otoyolda sahipsiz dolaşan at barınağa teslim edildi
Adana'da otoyolda trafiği tehlikeye düşüren sahipsiz at, barınağa teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 14:52, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 15:13
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan ilçesi yakınlarında, başıboş atın dolaştığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda trafiği tehlikeye düşüren atı yakaladı.
Yakalanan at, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.