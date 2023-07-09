Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı

SAMSUN'DA SEL CAN ALDI

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından, beklenen yağış Samsun'da etkili oldu.

Çarşamba ilçesindeki Abdal Deresi'nin su seviyesi 4.5 metre yükseldi.

45 yaşındaki engelli kadın Türkan Yılmaz da odun toplamak için dere kenarına gitmişti. Derenin taşmasıyla, kadın akıntıya kapılarak kayboldu.

Çok sayıda arama kurtarma ekibi, Yılmaz'ı bulmak için seferber oldu. Sabah saatlerinde, kaybolduğu yerden 6 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

ORDU'DA HEYELAN YAŞANDI

Ordu'yu da sel vurdu. Şiddetli yağışla birlikte, Altınordu ilçesinde dereler taştı.

Taşbaşı Mahallesi'nde heyelan yaşandı.

Heyelan sonucu toprak ve su birikintisi nedeniyle, Karadeniz Sahil Yolu Ordu'dan Samsun ve Giresun istikametine ulaşıma kapatıldı.

İŞ MAKİNESİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Büyükşehir Belediyesine ait bir iş makinesi de toprak altında kaldı.

KÖPRÜNÜN DEMİR KORKULUKLARI SEL SULARINA DAYANAMADI

Sağanak nedeniyle Bülbül Deresi üzerinde bulunan bir köprünün korkulukları yıkıldı.

Çok sayıda iş yeri su ve çamurla doldu. Esnaf dükkanlarını kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Taşan Bülbül Deresi üzerindeki köprüler tedbir amaçlı kapatıldı.

ZONGULDAK-İSTANBUL YOLU KAPANDI

Kuvvetli yağış nedeniyle, Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan yaşandı.

Büyük kaya ve ağaç parçalarının düştüğü yol ulaşıma kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluştu.

Sel sonrası bazı evleri de su bastı.Sağanak Ardahan'da da etkiliydi. Hanak ilçesine bağlı Börk köyünde, evinin bahçesinde hayvanları ile uğraşan 15 yaşındaki çocuğa yıldırım isabet etti.

Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.