Kız arkadaşının vurduğu polis memuru bir aylık yaşam mücadelesini kaybetti
Aksaray'da tartıştığı kız arkadaşının silahla vurduğu polis memuru, bir aydan uzun süren yaşam mücadelesini kaybederek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 15:54, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 15:55
Aksaray Taşpazar Mahallesi'nde bir rezidansın 3. katında kız arkadaşı Aysel B'nin tabancayla ateş ederek yaraladığı polis memuru Abdullah E, tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis memurunun Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Aksaray Taşpazar Mahallesi'nde bir rezidansın 3. katında yaşayan polis memuru Abdullah E. ile kız arkadaşı Aysel B. arasında 28 Mayıs'ta tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Aysel B'nin tabancayla ateş ederek yaraladığı Abdullah E. ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.