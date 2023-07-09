Kars'ta ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında toplan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Kurulu, kentte olası orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı kararlar aldı.

Kent merkezi ve ilçelerde kurul tarafından belirlenen mesire alanları ile ormanların haricindeki yerlere görevliler haricinde 19.00-08.00 saatlerinde girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Kurul tarafından alınan karar gereği, kentte bulunan Soğuksu Tabiat Parkı dışındaki ağaçlık alanların dışındaki bölgelerde de piknik yapılması yasaklandı.

Ayrıca kurul kararınca yasaklara uymayan vatandaşlar hakkında ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.