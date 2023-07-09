Icardi transferinde yeni gelişme
Fransız basını, Galatasaray'ın Mauro Icardi transferi için Paris Saint Germain'le anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. PSG'nin 10 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 17:08, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 17:09
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisini almaya hazırlanıyor.
Fransız basınından L'Equipe'te yer alan haberde sarı-kırmızılıların Icardi'nin transferi için Paris ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Haberde, transferin 10 milyon Euro'ya tamamlanacağı aktarılırken son detayların görüşüldüğü ifade edildi.
2024 yazına kadar Paris Saint Germain'le sözleşmesi bulunan Mauro Icardi geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 26 maçta 23 gol ve 8 asist kaydetmişti.