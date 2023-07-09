Icardi transferinde yeni gelişme

2024 yazına kadar Paris Saint Germain'le sözleşmesi bulunan Mauro Icardi geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 26 maçta 23 gol ve 8 asist kaydetmişti.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan haberde sarı-kırmızılıların Icardi'nin transferi için Paris ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

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