Manisa'da sahipsiz köpeğinin ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahipsiz köpeğinin ısırdığı kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 17:25, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 17:28
Alınan bilgiye göre, 2. Anafartalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Şehit Öztürk Polis Merkezi önünden geçen Neşat Balcı'ya (67) sahipsiz köpek saldırdı.
Bacağından yaralanan Balcı, yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.
Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balcı, müdahalenin ardından taburcu edildi.