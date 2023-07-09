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Diyarbakır'da 2 minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Diyarbakır'da 2 minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 17:59, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 18:00
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Diyarbakır'da 2 minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Akşam saatlerinde Sur ilçesi Turistik Caddesi üzerindeki Alipaşa Camisi yanında meydana gelen kazada M.Y.'nin kullandığı minibüs ile A.G. yönetimindeki şehir içi minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazada minibüslerde bulunan ve aralarında çocukların da olduğu 8 kişi yaralandı. İhbarlar bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaralıların sağlık durumları ise iyi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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