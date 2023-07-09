Diyarbakır'da 2 minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Akşam saatlerinde Sur ilçesi Turistik Caddesi üzerindeki Alipaşa Camisi yanında meydana gelen kazada M.Y.'nin kullandığı minibüs ile A.G. yönetimindeki şehir içi minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazada minibüslerde bulunan ve aralarında çocukların da olduğu 8 kişi yaralandı. İhbarlar bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaralıların sağlık durumları ise iyi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.