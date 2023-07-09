Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Türkiye'nin kuzeyinde şiddetli yağış etkili oluyor. Bolu'da dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde de su birikintileri oluştu.

Otoyolun İstanbul istikameti tünel girişi mevkisinde sağanak nedeniyle dağ yamacındaki dereden taşan sular yola ulaştı.

Bölgeye sevk edilen kara yolları ekipleri, suların tünele girişini engelleme amacıyla kum torbaları yerleştirdi.

Yolun 3 şeritten 2'ye düşürüldüğü otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Su tahliye çalışmaları devam ederken tünelin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri tarafından sürücüler Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriliyor.