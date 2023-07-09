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Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, İsmail Balaban'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 19:09, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 19:21
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Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

İsmail Balaban'ın Şahali Kurt, Mecit Yıldırım, Cengizhan Şimşek, Özkan Yıldırım ve Hüseyin Gümüşalan'ı, Yusuf Can Zeybek'in ise bir turu güreşmeden geçerek Rıza Yıldırım, Mustafa Taş, Fatih Atlı ve Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek geldiği finalde iki Antalyalı başpehlivan çayıra cazgırların anonsuyla davet edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim çayıra inerek başpehlivanlara başarı diledi.

Balaban ve Zeybek kol bağlaması sonrası peşreve çıkarken, iki başpehlivan da izleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı.

2013 ve 2017 yıllarında altın kemer kuşanan İsmail Balaban'la 2021 yılından bu yana Kırkpınar'da baş boyunda güreşen Yusuf Can Zeybek, yakın tarihte 24. Kumluca Yağlı Güreşleri ile 2. Kaş Yağlı Güreşleri'nde karşı karşıya gelmiş, bu müsabakaları Balaban kazanmıştı.

Meydan başhakemlerinden Kocaeli bölgesinden Olgay İnce'nin yönettiği müsabaka, İsmail Balaban'ın ataklarıyla başladı. Yusuf Can Zeybek, müsabakanın büyük bölümünü İsmail'in kasnağa ataklarını savuşturmakla geçirdi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında kaşı açılan Yusuf Can Zeybek'e müdahale için sağlık ekipleri çayıra çağrıldı. Müdahale sırasında kısa süre duran güreş yeniden başladı.

Müsabakanın 23. dakikasında İsmail Balaban'ın kasnaktan rakibinin bacağını yakalaması heyecanı yükseltti ancak Yusuf Can Zeybek'in atağı bertaraf etmesiyle güreş normal seyrine döndü.

Normal sürenin bitimine on dakika kala Yusuf Can Zeybek'e pasif güreştiği gerekçesiyle ihtar verildi.

Bu karardan sonra güreş biraz daha hareketlense de 40 dakikalık normal sürede yeniş çıkmaması nedeniyle "altın puan" da denilen puan alanın kazanacağı bölüme geçildi.

Güreşe başlamadan başpehlivanların birbirine sarılmaları seyirciden büyük alkış aldı.

Müsabakanın 49. dakikasında Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban'ın dalmasından faydalanarak rakibini bacağından yakalayıp düşürerek arkasına geçti ve aldığı puanla başpehlivanlığı kazanmayı başardı.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Yusuf Can Zeybek'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de bu yıl 662. düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi İsmail Balaban'ı finalde yenerek başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek'i kutladı.

"Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenerek altın kemeri kazanan Yusuf Can Zeybek kutluyorum. Dünyanın en uzun soluklu spor organizasyonlarından olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele eden tüm güreşçilerimize tarihi mirasımızın yaşatılmasına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Geçmişi geleceğe taşımanın gururunu gelecek yıllarda da yaşamayı diliyorum."

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