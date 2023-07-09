Trabzon için şiddetli yağış uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, Trabzon'da şiddetli yağışların 10 Temmuz Pazartesi gece saatlerine kadar süreceği, özellikle aynı gün öğleden sonra ise yağışların şiddetini çok artırmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşlara uyarıda bulunulan açıklamada, "Vatandaşlarımızın, zorunlu bir durum olmadıkça trafiğe çıkmaması, özellikle kırsal mahalle ve yaylalara olan seyahatlerin ertelenmesi, sel, su baskını ve taşkın tehlikelerine karşı dere yataklarından uzak durulması konularında hassasiyet göstermeleri can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uyarılar kapsamında dikkatli ve duyarlı olunması gerektiği vurgulanarak, "İlimizde tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte teyakkuz halinde ve gerekli tedbirleri almış durumdayız" denildi.