Arazileri susuz kalan çiftçiler, protesto için lastik yakıp, taşlarla yolu kapattı

Polis ve jandarmanın uyarısına uymayarak eylemlerini sürdüren çiftçilere jandarma TOMA'dan taziyikli su ile biber gazıyla müdahalede bulundu. Yaşanan protestoda 20 kişi gözaltına alınırken, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı protestoda çiftçiler yolu, taş ve lastik yakarak trafiğe kapattı. Ekili tarlalarını sulama sezonunda elektrik kesintisi nedeniyle sulayamadıkları için eylem yapan çiftçilerin dağılması yönünde güvenlik güçleri uyarıda bulundu.

Viranşehir'de Mutlu, Yazgüneşi, Talihli, Küçükmutlu, Ceylan, Bağlarbaşı ve Basmaklı Mahallerinde elektriği kesik olan ve sulama yapamayan çiftçiler, DEDAŞ Viranşehir İşletme Şefliği binası önüne geldi.

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