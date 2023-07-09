Zonguldak'ta tren seferleri yoğun yağış nedeniyle yapılamıyor
Yoğun yağış nedeniyle Karabük-Zonguldak ve Gökçebey-Zonguldak arasında bölgesel tren seferlerinin yapılamadığı belirtildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 21:05, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 21:06
TCDD Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, "Yoğun yağış nedeniyle demir yolu hattımızda hat kontrolleri devam etmekte olup Karabük-Zonguldak ve Gökçebey-Zonguldak arasında işleyen bölgesel tren seferleri yapılamamaktadır. Hatlarımızın kontrolleri sonrasında normal işletmeciliğe geçilecektir" ifadesine yer verildi.