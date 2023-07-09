Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır

Abdulkadir Uraloğlu, yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapandığını açıkladı.

Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D- 100'e yönelmiş ve o güzergahta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir.