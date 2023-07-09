Evde sağlık hizmeti alan hasta sayısı 647 bini geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evde sağlık hizmetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü, evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın kayıtlı hasta bulunduğunu belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 22:15, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 22:16
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Trabzon'da yürütülen evde sağlık hizmetlerine ait görüntüleri paylaştı.
Evde sağlık hizmetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Fahrettin Koca, "Evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın kayıtlı hastamız var. Takiplerini düzenli olarak yapıyor, ziyaretlerine gidiyor, tedavileri ile yakından ilgileniyoruz. Alınan hizmetten memnuniyet düzeyi yüksek. Tıpkı Trabzon'da olduğu gibi" ifadelerini kullandı.