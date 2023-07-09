Liselere Geçişte tercih dönemi: Yüksek puanlarla hedef okullara girememe sorunu

Zonguldak'ta hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldı
Zonguldak'ta hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldı
MSB: 2 asker şehit oldu
MSB: 2 asker şehit oldu
Adalet Bakanı Tunç, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunacak
Adalet Bakanı Tunç, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunacak
'Namaz kılma' videosu nedeniyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
'Namaz kılma' videosu nedeniyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Hatay'da buruk diploma sevinci
Hatay'da buruk diploma sevinci
155 yıllık Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan
155 yıllık Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan
Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı
Karadeniz'i sel vurdu: Samsun'da sel Ardahan'da yıldırım can aldı
Erdoğan: Kızılay mensupları sorumluluklarının farkında olmalı
Erdoğan: Kızılay mensupları sorumluluklarının farkında olmalı
Akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geliyor
Akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geliyor
Binali Yıldırım anjiyo oldu
Binali Yıldırım anjiyo oldu
Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleşecek
Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleşecek
TBMM bu hafta yoğun...İşte görüşülecek konular
TBMM bu hafta yoğun...İşte görüşülecek konular
Emekliler Erdoğan'a mektup gönderdi: 4 bin TL seyyanen istedi
Emekliler Erdoğan'a mektup gönderdi: 4 bin TL seyyanen istedi
Bakan Şimşek'ten 'emekli maaşlarına yapılan iyileştirme' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'emekli maaşlarına yapılan iyileştirme' açıklaması
AK Parti'de adaylar belli oluyor: İstanbul'a Koca, Ankara'ya Kurum
AK Parti'de adaylar belli oluyor: İstanbul'a Koca, Ankara'ya Kurum
THY'de çalışanlara yapılan zam oranı belli oldu
THY'de çalışanlara yapılan zam oranı belli oldu
Umutlar Erdoğan'da: Emekli, yüzde 25 zammı beğenmedi
Umutlar Erdoğan'da: Emekli, yüzde 25 zammı beğenmedi
Erzincan'da şarampole devrilen minibüsteki 4 ölü, 10 yaralı
Erzincan'da şarampole devrilen minibüsteki 4 ölü, 10 yaralı
Topkapı Sarayı'nda yangın paniği
Topkapı Sarayı'nda yangın paniği
Bakan Tekin: İhtiyaç olmadıkça uzaktan eğitime karşıyım
Bakan Tekin: İhtiyaç olmadıkça uzaktan eğitime karşıyım
Bağ-Kur ve SSK'lıların emekli maaşı ne kadar oldu?
Bağ-Kur ve SSK'lıların emekli maaşı ne kadar oldu?
AFAD'dan 11 ile 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
AFAD'dan 11 ile 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
'Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz'
'Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz'
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Maaş artışı EYT'lileri kapsayacak mı?
Maaş artışı EYT'lileri kapsayacak mı?
Gözler özel sektördeki zamlarda: İşte tahminler
Gözler özel sektördeki zamlarda: İşte tahminler
Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
Yılmaz ve Şimşek Katar'a gidiyor
Yılmaz ve Şimşek Katar'a gidiyor
Memur maaş zammı hakim ve savcıları kapsayacak mı? Bakan açıkladı
Memur maaş zammı hakim ve savcıları kapsayacak mı? Bakan açıkladı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Liselere Geçişte tercih dönemi: Yüksek puanlarla hedef okullara girememe sorunu

Şu anda liselere geçiş için tercih dönemi devam ediyor. Bu yılın sınavında 8. sınıfın ikinci dönemi soruları yer almadı. Uzmanlara göre sınav, geçmiş yıllara kıyasla daha kolaydı. LGS'de 562 birinci çıktı, ancak sıralamalarda belirli bir yoğunluk görülüyor. Bu durumda, yüksek puan alan öğrenciler, hedefledikleri okullara giremeyebilirler.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 22:33, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 22:38
Yazdır
Liselere Geçişte tercih dönemi: Yüksek puanlarla hedef okullara girememe sorunu

Önceki yıllara göre kolay olan sınav, yığılmalara yol açtı. 562 birincinin olduğu LGS'de, puanlar yüksek olmasına rağmen sıralamalar beklenenin altında geldi. Bu durum, öğrencilerin hedefledikleri okullara gireme-mesine neden olabilir.

LGS tercihlerinin yüzdelik dilime göre yapılması uyarısında bulunan Eğitim Danışmanı Nazik Kösegil, " Geçen yıla göre 3 yanlış yapan öğrencinin girdiği okula bu sene aynı öğrenci aynı puandaki öğrenci giremeyecek çünkü sıralamalarına baktığımızda geçen yıl ki öğrencinin sıralaması daha yüksekti. Öğreciler puanlarına baktıklarında çok sevindiler ama yüzdelik dilimi gördüklerinde geçen yıllarla karşılaştırdıklarında durumu fark ettiler. Bu bir sıralama sınavı sınavın zorluk derecesi bu sıralamada öğrenciye bir yer verir. Eğer puana göre tercih yapılırsa bu hatalı bir tercih olacaktır. Tercih etmek istedikleri okulun geçen yıl ki yüzdelikleri neydi kendilerinin şu anki yüzdelikleri ne buna bakarak bu yüzdelik dilimin çevresinde tercih yapmak lazım." dedi.

TERCİHLERDE NAKİL DÖNEMİ UMUDU

İstedikleri okullara giremeyen öğrenciler için nakil dönemini işaret eden Kösegil, "Nakil süreçlerinde bu yüzdelik dilimler biraz daha ferahlayacak. Dolayısıyla şu anda yerleşemediğini düşündüğü okullare öğrencilerin yerleştiklerini de göreceğiz. Bu anlamda biraz daha ferah olmalarını rica edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Tercih dönemi 19 Temmuz'da sona erecek. Nakiller ise iki dönemde gerçekleştirilecek. İlk başvurular, 24-28 Temmuz'da, ikinci aşama ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Beyzanur ÖZER

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber