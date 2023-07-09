Zonguldak'ta hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldı

Zonguldak'taki sel felaketi sonucu Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerinde su baskını meydana gelmiş, acil servisler geçici olarak kullanım dışı kalmış, olay sebebi ile 37 adet ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personeli.