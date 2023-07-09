Zonguldak'ta hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'taki sel felaketi sonucu Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerinde su baskını meydana geldiğini duyurdu. Bakan Koca durumun kontrol altında olduğunu belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2023 23:47, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2023 23:48
Zonguldak'taki sel felaketi sonucu Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerinde su baskını meydana gelmiş, acil servisler geçici olarak kullanım dışı kalmış, olay sebebi ile 37 adet ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personeli.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2023